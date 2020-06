FANO – La città di Fano piange Hermes Valentini, storico decano dei carristi del carnevale della Città della Fortuna, mancato nella serata del 18 giugno all’età di 94 anni.



Hermes lascia un vuoto nel panorama artistico fanese: le sue opere – perché i carri di carnevale da lui realizzati questo erano – sono ricordate da tutti tra le più belle dell’intera storia delle sfilate cittadine. I sui carri hanno fatto scuola e tantissimi appassionati sono cresciuti sotto la sua ala, guardando a lui come un modello da seguire.



A certificare il suo apporto al mondo artistico e coreografico del carnevale anche il fatto che le sue maschere, tratte dal carro “Profumo di donna” realizzato nel 1988, sono state usate da Giuseppe Tornatore ad icona del suo film “Stanno tutti bene”.



Hermes Valentini era poi un artista a 360°: le sue competenze toccavano molteplici ambiti e filoni, dalla recitazione alla pittura, dall’incisione alla scultura in maiolica.



Professionalmente non è stato solo maestro dei carristi, ma anche insegnante apprezzato, stimato ed amato da intere generazioni di alunni che hanno avuto la fortuna di averlo come mentore.

Il funerale di Valentini si svolgerà nella giornata del 20 giugno alle 10.30, presso la chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Vallato.