FANO – Nuovo caso di avvistamento di un lupo nel fanese, più precisamente in una zona boschiva a Sassonia a Fano. Si tratterebbe di un maschio adulto in buona salute. Il primo avvistamento è stato segnalato giovedì scorso: della presenza dell’animale sarebbero state avvisate sia le autorità locali che l’amministrazione.



Più o meno nelle stesse zone un nuovo avvistamento è stato fatto nel tardo pomeriggio di domenica. Difficile dire se si trattasse dello stesso esemplare. I lupi sono in grado di percorrere svariate decine di chilometri al giorno e hanno territori di caccia molto estesi. Nella zona del Metauro, la concomitante presenza di altre specie tra cui cinghiali e daini, rendono particolarmente appetibile l’area per i predatori.

«Mi è praticamente passato davanti in un piccolo sentiero nei pressi del fiume – racconta R.C., 50enne residente nella zona – eravamo almeno a una decina di metri. Mi hanno riferito di incontri ravvicinati in cui i lupi si fermavano ad osservare gli uomini… non è stato certo questo il caso… si è dileguato rapido nella selva senza degnarmi di uno sguardo… è facile che la mia presenza lo abbia disturbato o che magari ho messo in fuga qualche preda… era la prima volta che vedevo un lupo da vicino ma la zona è piena di volpi, daini e cinghiali… mio figlio a pesca con un amico nella stessa zona si è trovato a pochi metri da una coppia di cinghiali… un’esperienza molto più paurosa della mia… Che vuole che le dica? Se qualcuno mi chiede se mi sono sentita minacciata o in pericolo direi assolutamente no… dal mio punto di vista gli invasori siamo noi uomini però non è mia intenzione minimizzare il problema: capisco che per gli allevatori la convivenza non sia sempre facile. Io stessa, se avessi i figli piccoli, forse non dormirei sonni tranquilli a farli giocare all’aperto però dobbiamo imparare a convivere con gli animali selvatici… hanno tutto il diritto di esserci e di esistere quanto lo abbiamo noi».