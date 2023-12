Fano, lupo avvistato a Sant’Orso: «Fate attenzione ai vostri cani»

FANO – Nuovo avvistamento nel tardo pomeriggio del 27 dicembre di un esemplare di lupo a Sant’Orso. Ad inviarci la segnalazione un lettore che avrebbe visto l’esemplare aggirarsi per le vie della zona. Alcuni giorni fa, presumibilmente lo stesso esemplare era stato visto nello stesso quartiere nella zona tre Ponti in prossimità del boschetto.



Leggi anche: Lac Marche: «Ma quali aggressioni di lupi? In corso una campagna terroristica e denigratoria»

Leggi anche: Marche, lupi sempre più vicini ai centri abitati: ecco cosa fare in caso di incontro ravvicinato



La presenza di lupi nella zona non rappresenta certo una novità ma il loro avvisamento suscita sempre un certo clamore: «Non era neanche buio che ho visto quello che all’inizio, da distante, sembrava un cane randagio andarsene in ricognizione nella zona: nessun dubbio sul fatto che fosse un lupo. Ero combattuto sul fatto di segnalare o meno l’avvistamento; la mia parte animalista non li reputa in alcun modo un pericolo e, il fatto che si spingano fino alle zone abitate è responsabilità dell’uomo che influisce sull’habitat e le sue prede. Se ho ritenuto di avvisare gli abitanti della zona è perchè sono anche possessore di due cani meticci di piccola e media taglia: al fine di evitare epiloghi nefasti non lasciateli soli all’aperto: i lupi non sono cattivi, semplicemente cacciano ed i cani di piccola taglia potrebbero rappresentare un’occasione».

Leggi anche: Lupi nella Val Metauro, residenti preoccupati ma gli esperti rassicurano: «Da un secolo non si registrano attacchi alle persone»