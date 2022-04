Turismo, Fano scalda i motori e punta sui suoi “quattro assi”. Lucarelli: «Pronti per la stagione estiva»

FANO – «Siamo pronti per la stagione estiva». Questa la dichiarazione di intenti dell’assessore al Turismo di Fano Etienn Lucarelli di ritorno dalla Borsa Internazionale del Turismo a cui Fano era presente nello stand della Regione Marche: «La nostra strategia turistica 2022? Cultura, storia, qualità della vita, creatività e spensieratezza in una contaminazione capace di raccontare emozioni uniche. E a Milano abbiamo lanciato la nostra proposta unica e più ricca».

Fano al BIT lancia la sfida per la stagione estiva

L‘imminente bella stagione rappresenta un appuntamento imprescindibile per il rilancio della città che, dopo due anni di pandemia, ha un disperato bisogno di tornare ai numeri che la contraddistinguevano prima del Covid-19. «Crediamo che a livello turistico per la nostra città il 2022 sia l’anno della svolta. Milano è stata una piazza importante visto che insieme a sindaci Barbieri e Dell’Onti, insieme ad altri primi cittadini – prosegue Lucarelli – abbiamo valorizzato il distretto turistico delle Vallate del Cesano e del Metauro. Abbiamo anche presentato la stagione turistica alle porte che sarà di rilancio. Riteniamo che il turista debba essere al centro di una esperienza sensoriale. Vogliamo che si stupisca e viva emozioni autentiche come la nostra storia e i nostri panorami. Fano ha il pregio di raccontare tanto dentro un contesto in cui il benessere e la leggerezza sono riferimenti unici».

Lucarelli, nello stand della Regione Marche ha valorizzato anche le principali manifestazioni cittadine che, nel 2022, celebrano delle date importanti. Fano Jazz spegne 30 candeline, Passaggi Festival raggiunge 10 anni di età e Brodetto Fest punto di riferimento da 20 anni. Senza dimenticare la punta di diamante del Carnevale di Fano in programma il 4-5 giugno e 13, 14 e 15 agosto.

Lo stand della Regione Marche al BIT

«I nostri eventi ci hanno permesso di salire alla ribalta nazionale. Manifestazioni differenti per tipologia ma che ci consentono di delicate una proposta variegata e ricca. A Milano abbiamo anche alzato il sipario su altre manifestazioni come la Fanum Fortunae. C’è tanta voglia di ripartire con gli operatori per fare un lavoro di squadra e dimostrare la nostra capacità».