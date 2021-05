Fano, Lucarelli ha incontrato il presidente della Regione Acquaroli: «Disegnare insieme le strategie turistiche»

Esposta dall'assessore al Turismo la necessità di inserire nel bilancio regionale i finanziamenti alle più rilevanti manifestazioni così da non ritrovarsi in una gestione precaria

FANO – La Città della Fortuna vuole accrescere sempre più il suo appeal e la sua vocazione turistica: l’obiettivo è quello di diventare uno dei punti di riferimento del turismo su scala regionale. Per centrare questo prestigioso traguardo l’amministrazione ha da tempo messo in campo numerose strategie volte a consolidare ed accrescere il blasone di Fano.



Rientra in questa ottica l’incontro svoltosi tra l’assessore al Turismo, Etienn Lucarelli, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, ed il consigliere regionale, Luca Serfilippi: «Insieme al presidente Acquaioli abbiamo affrontato le strategie condivise in ambito turistico. Fano deve recitare un ruolo sempre più rilevante insieme alla Regione Marche. Abbiamo messo al centro della discussione alcuni punti strategici per la valorizzazione del turismo fanese del territorio, declinando azioni e individuando le scelte da prendere insieme».

Tra i temi trattati, il progetto d’ambito lanciato qualche mese fa da Fano che troverà sponda dalla Regione Marche. «Appena sarà costituta l’agenzia turistica regionale, l’iniziativa che coinvolge i Comuni delle vallate del Metauro e del Cesano verrà utilizzata come progetto pilota. Si è convenuto come, in un momento fondamentale per la ripartenza di questo settore, sia necessario trovare una convergenza tra tutti gli attori chiamati in causa. Inoltre è stato discusso del Punto Iat di Piazza XX settembre. L’obiettivo è quello di rafforzare la sua efficacia, rendendolo più funzionale. L’accordo che abbiamo trovato con Acquaroli, il segretario generale Mario Becchetti e la dirigente Marchegiani prevede che oltre alle due dipendenti della Regione, come Comune integreremo il personale con una nostra una risorsa».



Inoltre, è stata esposta da Lucarelli la necessità di inserire nel bilancio regionale i finanziamenti alle più rilevanti manifestazioni così da non ritrovarsi in una gestione precaria.