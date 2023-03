Fano, lite finisce in rissa: ubriaco soccorso dal 118

FANO – Animato chiarimento finisce in colluttazione con tanto di intervento del 118 e della Polizia di Stato. L’alterco si è consumato nella serata di domenica nel quartiere di San Lazzaro. Un uomo, residente in città, si sarebbe recato nell’abitazione di una famiglia albanese per discutere di affari privati.



Il fatto che l’individuo si sia presentato alla porta già in stato visibilmente alterato dall’alcool non ha aiutato nel abbassare i toni, anzi: il confronto è ben presto degenerato in percosse. Ad avere la peggio è stato proprio l’avventore.



Il visitatore è finito infatti a terra a seguito di un colpo al basso ventre: sul posto è stato chiesto l’intervento dei soccorsi che hanno provveduto a trasferire al Pronto Soccorso del nosocomio di Pesaro l’uomo per accertamenti. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato per cercare di ricostruire la questione e capire le eventuali ripercussioni legali.