Fano, lite in famiglia sfocia in accoltellamento: 20enne arrestato per tentato omicidio

Il 45enne è stato ricoverato nell'ospedale San Salvatore, a Pesaro: l’uomo non sarebbe in pericolo di vita

FANO – È stato arrestato per tentato omicidio il ventenne fanese che nel tardo pomeriggio del 13 febbraio, a seguito di un aspro litigio con il compagno della madre, lo avrebbe raggiunto con diversi fendenti ferendolo gravemente.



È successo in una casa sita a Sant’Orso. Il 45enne è stato ricoverato nell’ospedale San Salvatore a Pesaro: nonostante le scarne informazioni trapelate sembrerebbe che le sue condizioni siano gravi ma che comunque non sia in pericolo di vita. Ferito nella colluttazione anche il 20enne che sarebbe stato medicato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Fano.



Sulle indagini in merito all’esatta dinamica dell’accaduto vige ancora il massimo riserbo da parte degli uomini del Commissariato di Polizia: si vagliano diverse strade tra cui quella della fragilità psicologica del giovane; stupore ed incredulità nel popoloso quartiere di Fano dove la notizia si è rapidamente diffusa.