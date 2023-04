Fano, l’ex convitto Colonna verrà messo in sicurezza: al via la bonifica

FANO – Gli appelli dei residenti non sono caduti nel vuoto. L’ex convitto Colonna verrà messo in sicurezza; l’obiettivo è frenare gli episodi di degrado e di illegalità che si verificano all’interno. Nella mattina del 21 aprile l’assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini, la Comandante Anna Rita Montagna, insieme ai rappresentanti di Invimit, proprietà dell’immobile e agli addetti della ditta incaricata dei lavori di riqualificazione, hanno ispezionato i locali della struttura che versa in pessime condizioni.



Infatti, l’amministrazione è intervenuta nuovamente al fine accelerare l’inizio dei lavori di riqualificazione, così da bonificare e successivamente sigillare gli accessi impendendo intrusioni che hanno reso il complesso un ricettacolo di malintenzionati, pregiudicati e soggetti già noti alle forze dell’ordine.

«Interveniamo per bonificare e mettere in sicurezza un’area che presenta numerose criticità – osserva il sindaco Seri -. In questo modo eliminiamo il degrado e garantiamo la sicurezza adeguata. Ringrazio il Prefetto Emanuela Saveria Greco e il Questore Raffaele Clemente per la collaborazione e la sinergia. Un lavoro di squadra che ha permesso di raggiungere gli obiettivi auspicati».

Mercoledì 26 aprile la Polizia Locale congiuntamente con gli agenti del Commissariato di Fano avvieranno una ulteriore operazione di sgombero dagli eventuali soggetti occupanti, così da permettere alla proprietà, accompagnata anche dalla vigilanza privata, di dare avvio alle importanti attività di bonifica, sanificazione e sigillata della struttura.

«La situazione e la precarietà della struttura ci è nota da tempo – afferma l’assessora alla Polizia Locale Sara Cucchiarini – e abbiamo avuto sempre un atteggiamento attivo, tanto che negli ultimi 12 mesi sono stati effettuati decine di controlli all’interno della struttura. Controlli realizzati dal nostro Comando di Polizia Locale, congiuntamente agli Agenti del Commissariato di Polizia che hanno permesso di individuare più di 40 soggetti, molti dei quali con precedenti e alcuni senza fissa dimora. Abbiamo l’urgenza di mettere fine agli episodi di illegalità e degrado che avvengono quotidianamente affinché la città possa tornare a vivere uno spazio dal grande valore strategico. Abbiamo, finalmente, trovato una concreta sinergia con Invimit che avvierà immediatamente le operazioni di bonifica, evitando che ci siano intrusioni e ingressi all’interno del Vittorio Colonna. Confido che da oggi venga scritta una pagina nuova per un immobile e un’area di così grande pregio a beneficio della collettività».

«Da tempo monitoriamo la struttura per evitare l’aggravarsi delle condizioni che abbiamo trovato all’interno – precisa la comandante Anna Rita Montagna –. Un ringraziamento lo rivolgo alla Polizia di Stato per la collaborazione fornita nei servizi congiunti che ci ha consentito di identificare gli occupanti abusivi. Il nostro impegno continuerà nell’ottica di garantire la massima tutela della sicurezza cittadina”. L’amministrazione ringrazia per la tempestività e il pragmatismo il Prefetto Emanuela Saveria Greco, la quale lunedì 24 aprile ha convocato un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica finalizzato ad esaminare le problematiche relative all’occupazione abusiva dell’edificio».