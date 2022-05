Fano, al via i lavori per la rotatoria della Codma: cambi alla viabilità. Le reazioni dei cittadini

Si tratta di un intervento molto atteso in un tratto in cui negli ultimi anni sono stati registrati non pochi sinistri. La nuova viabilità servirà per rendere il tratto più scorrevole ma soprattutto più sicuro

FANO – In questi giorni sono iniziati i tanto attesi lavori alla rotatoria della Codma. Si tratta di un intervento molto atteso in un tratto in cui negli ultimi anni sono stati registrati non pochi sinistri. La nuova viabilità servirà per rendere il tratto più scorrevole ma soprattutto più sicuro. Nel dettaglio, questa fase dell’intervento prevederà la realizzazione del pacchetto stradale, dell’illuminazione e dei cordoli.

«Dal 31 maggio – avverte il comune – per una decina di giorni la viabilità nella Zona Codma subirà delle variazioni per consentire i lavori alla realizzazione della rotatoria di Via Campanella».

Diversi i cambi momentanei alla viabilità: verranno chiusi al traffico i bracci secondari dello svincolo con la circolazione che verrà dirottata lungo le direzioni principali. I lavori sono stati accolti con entusiasmo da gran parte della cittadinanza che vede nell’intervento una risposta concreta alle tante sollecitazioni dei fanesi. Non mancano comunque, come da tradizione, gli scettici verso i lavori incorso.

Risponde un cittadino all’avviso del comune: «Io sono sempre critico visto che c’era tanta terra forse sarebbe stata più bella e comoda due corsie per ogni senso di marcia visto che è una rotatoria ad alta densità di traffico» ma non mancano coloro che prendono le difese dell’amministrazione: «Sicuramente di problemi ne abbiamo nella nostra città ma non facciamo sempre i “bastian contrario” per partito preso…. Aspettiamo la fine dei lavori almeno…»