FANO – Dopo non pochi ritardi finalmente le strade di Fano si rifanno il look. Partirà infatti mercoledì 15 giugno l’importante piano asfalti da 3 milioni e 700 mila euro. Lo annunciano il sindaco Seri e l’assessora alla Viabilità Fabiola Tonelli che comunicano l’imminente partenza dei lavori.

«Abbiamo stabilito il criterio di intervento in base allo stato in cui versavano le strade e alla mole di traffico – sostiene il sindaco Seri -. Andiamo a dare una riposta che era attesa dai cittadini trovando una soluzione. Abbiamo cercato di estendere l’intervento in maniera omogenea affinché comprendessimo tutta la città».

L’intervento riguarderà 53 vie per un totale di 31 chilometri lineari. Sono 4 le ditte che lavoreranno a rifare l’asfalto del perimetro cittadino: Casavecchia, Cmt , Boscarini, Nasoni, questo per far si che i tempi ed i disagi si riducano.

I lavori verranno affrontati gradualmente e, stando alla tabella di marcia dovranno completarsi entro la fine del 2022. Si partirà dalla zona di Montegiove fino a toccare la zona industriale e progressivamente si completerà tutto il pacchetto viario.

Seri e Tonelli: al via il piano asfalti

I tratti interessati saranno la strada Comunale Ferriano, la strada Comunale Cerbara, parte di Via Campanella, parte Via Toniolo, controviali Via Cairoli, Zona Laghi a Pontesasso, Via Bellandra, Via Gallilei, Via Fossa Sant’Orso, strada Comunale dei Pozzetti (Prelato), strada Comunale di Montegiove, strada Comunale di Piaggio, strada Comunale della Gazza, Strada Comunale Ponte Alto, Via G.Lombardi, strada Comunale Cacciafame, parte di Campo d’Aviazione, Via dei Condotti, Via Giannone, Via Cuoco, Via Giusti, Piazza del Popolo, Via Papiria (Tre Ponti), parte di Via del Ponte, parte di Via Roma, strada Comunale del Pietrisco, Via della Scuola, Via Urbino, Collegamento tra Via Villa Giulia e strada Comunale della Galassa, parte Via Einaudi, Via Mameli, strada Comunale di Monteschiantello, Via Meda, Il tratto iniziale di Via Turati, Strada Comunale Tombaccia, strada Comunale Tombaccia, Via Mariotti.

Quello dell’incuria delle strade è una tematica particolarmente sentita dai cittadini di Fano: nel corso degli ultimi mesi, soprattutto dopo l’annuncio dell’importante piano asfalti, messo in agenda dall’amministrazione, le segnalazioni, spesso documentate fotograficamente da parte dei fanesi, sono state tantissime sia per quello che riguarda il decoro, che per quello che concerne la sicurezza.



Nonostante l’annuncio di Seri e Tonelli sia stato accolto con grande soddisfazione da parte della maggioranza della popolazione, non mancano coloro che criticano la scelta di iniziare un così importante restyling proprio a ridosso della bella stagione.