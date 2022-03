Tanti i cantieri operativi in diverse parti della città, tutti con l'obiettivo di rendere più gradevole e vivibile il tessuto cittadino sia per i residenti che per i turisti

FANO – La primavera è alle porte e Fano si fa bella. Tanti i cantieri operativi in diverse parti della città, tutti con l’obiettivo di rendere più gradevole e vivibile il tessuto cittadino, sia per i residenti che per i turisti. Un motivo in più per accelerare questo restyling è sicuramente la recente notizia della nomina di Pesaro Capitale della Cultura, un volano per tutta la provincia che sicuramente accenderà i riflettori anche su Fano. Vietato quindi farsi trovare impreparati.



Un’opportunità da non mancare sottolineata anche dal primo cittadino Massimo Seri che ha colto l’occasione per complimentarsi con l’amministrazione pesarese: «Rivolgiamo le nostre congratulazioni per questo prestigioso traguardo al mio collega Matteo Ricci. Sarà un’occasione per valorizzare tutto il territorio e tutte le Marche. Fano sarà lieta di sostenere questa vetrina che rappresenta un’occasione di promozione unica».

I lecci di piazza Marcolini

Anche in questa ottica sono iniziati nella giornata del 15 marzo i lavori su Piazza Marcolini al fine di effettuare le indagini inerenti all’apparato radicale dei lecci presenti nella piazza. La zona, negli intenti dell’amministrazione, dovrà essere il “Salotto buono” della città.

L’intervento, per un costo totale 3300 euro, consisterà nella rimozione dell’asfalto in corrispondenza delle radici degli alberi interessati dalle indagini attraverso un escavatore ed una pala meccanica.

Inoltre, verrà fornita l’assistenza per la pulizia e rimozione della terra intorno alle radici, grazie ad attrezzi manuali che permetteranno agli operatori l’ispezione ipogea. Successivamente alla rimozione dell’asfalto verrà realizzata la posa di stabilizzato per il riempimento degli scavi effettuati e la risistemazione del piano carrabile. Sull’eventualità dell’abbattimento dei lecci erano intervenute anche le associazione ambientaliste locali che chiedevano a gran voce di rivedere la progettualità.



Parallelamente, anche un’altra parte della città sta andando incontro ad un abbellimento: si tratta della passeggiata presente presso la zona balneare che costeggia la ferrovia. Ad illustrarlo è stata l’assessora Barbara Brunori: «Per questa nuova estate potremo fruire di una passeggiata decisamente migliorata e più funzionale presso gli stabilimenti della Spiaggia Arzilla. In collaborazione con le Ferrovie dello Stato stiamo riducendo e rinforzando il lato di terra e sabbia per favorire il parcheggio dei cicli e creare una parete fiorita che avrà i colori del mare grazie ad un intervento pittorico dell’ Liceo Artistico Apolloni Fano . Quando si lavora insieme le cose sono più belle!».

Infine anche Rosciano godrà di un nuovo inclusivo parco giochi: «I lavori procedono spediti – ha commentato la stessa Brunori -Per la Primavera avremo un nuovo spazio destinato alla socialità ed al gioco accessibile a tutti. Abbiamo bisogno di stare insieme!».