FANO – Dopo l’annuncio del restyling di Viale Battisti ora è il turno della ‘Passeggiata del Lisippo’ che ben presto regalerà nuove emozioni ai fanesi e non solo. Ad annunciare i lavori che, verranno effettuato in sinergia con l’Università di Bologna, sono stati il sindaco Massimo Seri e l’assessora al Decoro Urbano Barbara Brunori.



«Rendiamo più bella e più romantica la Passeggiata del Lisippo. Lo facciamo attribuendole modernità e un senso di vivere insieme gli spazi pubblici Favoriamo l’accessibilità di un luogo davvero importante per la nostra città – ha riferito il sindaco Seri -. Continuiamo a rendere Fano più bella con interventi che sostengono una migliore qualità della vita. La Passeggiata del Lisippo è molto frequentata perché regala emozioni uniche. Con questa riqualificazione puntiamo a rafforzare l’identità e il senso del vivere le bellezze di Fano. Insieme. Favorendo l’interscambio e un senso di appartenenza comune».

nuovo volto per la “Passeggiata del Lisippo”

«Si tratta di un importante intervento nell’accesso di un luogo dal grande valore cittadino – ha aggiunto l’assessora al Decoro Urbano Barbara Brunori -. Infatti, la presenza di una copia della statua del Lisippo, la scultura bronzea pescata a Fano, fu realizzata e finanziata da Lion Club. Attribuiamo una svolta moderna ad un percorso connotato da un forte valore emozionale e identitario molto frequentato da cittadini e turisti. La sosta mentre si ammira il mare, il dialogo, e il confronto in questo luogo promuovono la conoscenza della nostra storia e la valorizzazione di un simbolo della nostra città».

L’intervento, come sottolinea l’architetto Sergio D’Errico che ha realizzato il progetto, «prevede la rimozione delle attuali recinzioni, insieme alla siepe di pitosforo che delimita il perimetro del Fano Marine Center. Queste vengono sostituite con divisioni in lamiera stirata a tinte blu che darà vigore e uno stile contemporaneo al contesto dell’area che costeggia il mare. Saranno installati nuovi arredi, nuove sedute e nuovi punti luce che renderanno più piacevole l’esperienza di coloro che vivono questo collegamento, prevedendo la messa a dimora di nuove piantumazioni, oltre alla realizzazione della nuova pavimentazione del camminamento con pietra lavata. Materiali e stile della fondo della Passeggiata che si inseriranno anche nella realizzazione del nuovo Waterfront».

Per il prof. Stefano Goffredo, coordinatore scientifico Unibo del FMC: «L’Università di Bologna collabora da moltissimi anni con la città di Fano con un legame che si è fatto ancora più stretto con la nascita del Fano Marine Center, ubicato in un’area che il Demanio ha concesso all’ateneo per svolgere progetti di ricerca. E’ stato condividendo il rilevo per la città del progetto della passeggiata del Lisippo che il Consiglio di Amministrazione dell’ateneo, nel mese di giugno, ha approvato all’unanimità la retrocessione al demanio (propedeutica al passaggio al Comune) di un’area esterna di 580 metri quadri e un contributo di 20.000 euro».