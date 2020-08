Il primo cittadino, nel consueto messaggio di auguri di Ferragosto, ha colto l'occasione per fare il punto e ringraziare gli operatori turistici:«Grazie per gli sforzi profusi per il contenimento pandemico»

FANO – «Siate coscienziosi: il virus è ancora in giro». Questo il monito del primo cittadino Massimo Seri nel messaggio di Ferragosto rivolto ai cittadini, ma anche ai tanti turisti ospiti in questo periodo in città.

Un Ferragosto 2020 indubbiamente diverso quello di quest’anno: «Quest’anno, per la prima volta dal dopoguerra, tutto quello che eravamo abituati a vivere in questa giornata di festa non è più così scontato e la spensieratezza che caratterizza le vacanze estive rischia di essere turbata dall’ombra del Covid».



Un’ombra appunto, ancora minacciosa come certificano i dati del GORES che vogliono i positivi in crescita. Non a caso, pochi giorni fa, Seri ha firmato un’ordinanza per l’obbligo della mascherina proprio per questi weekend di agosto. Una direttiva che comunque non ha mancato di scatenare polemiche e proteste da parte dei fanesi che la reputano inadeguata alla reale emergenza che stiamo vivendo.

«Come Amministrazione abbiamo richiamato tutti i cittadini ad un’assunzione generale di responsabilità e chiesto a tutti gli operatori turistici il massimo dell’attenzione per garantire, ai nostri ospiti e a tutti i fanesi, la possibilità di vivere la città, i suoi tanti eventi e le numerose iniziative, in maniera serena e sicura».



Seri ha voluto anche cogliere l’occasione per ringraziare la cittadinanza e gli operatori per gli sforzi profusi per il contenimento pandemico: «La reazione degli operatori e di tutta la cittadinanza è stata esemplare e sono diverse le manifestazioni d’apprezzamento che quotidianamente riceviamo dai turisti che hanno scelto la nostra città per trascorrere la loro vacanza: volevo esprimere la gratitudine ai tantissimi fanesi, alle forze dell’ordine, alla capitaneria di porto, alle associazioni, ai volontari della Protezione Civile, alle categorie e a tutti coloro che in questa giornata operano al fine di garantire ai nostri ospiti un’accoglienza esemplare e quelle condizioni che consentono a tutti di goderci il sole ed il mare in sicurezza e tranquillità».



E conclude: «Auguro a tutti i cittadini, residenti e vacanzieri, e alla nostra bellissima città un Ferragosto speciale, con l’auspicio che lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato questi mesi difficili possa continuare a pervadere la nostra comunità. Da padre di famiglia mi permetto infine una raccomandazione ai più giovani: vivete questi giorni di vacanza con spensieratezza ma con coscienza, non dimenticate che il virus non è ancora stato debellato».