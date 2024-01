Fano, ladri in fuga cercano di investire agente: poliziotto spara alle gomme

FANO – Sono tutt’ora in corso le indagini per identificare i presunti ladri che hanno cercato di investire un agente di polizia nella serata di lunedì, 22 gennaio. È successo al Vallato di Fano intorno alle 18. Una pattuglia della polizia di Fano era intervenuta sul posto per verificare delle segnalazioni e per mettere in atto delle operazione finalizzate al contrasto dei reati predatori. Le attenzioni delle autorità si sono focalizzate subito su di una vettura ritenuta sospetta.



A bordo dell’auto ci sarebbe stata una banda di ladri che, sentendosi braccata dalla polizia, non ha esitato a cercare di investire gli agenti per evitare l’alt ed aprirsi una via di fuga. Uno dei poliziotti presenti ha anche esploso tre colpi di pistola indirizzati alle gomme del mezzo in fuga anche però non sono andati a segno.



Gli agenti hanno iniziato così un rocambolesco inseguimento nel quale l’auto sospetta, complice il congestionato traffico, è riuscita a dileguarsi. I balordi non hanno esitato da imboccare strade e vie contromano per poi immettersi nella Fano Grosseto e far perdere le proprie tracce. Illesi i due agenti protagonisti dell’azione.