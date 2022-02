FANO – Ladri cercano di assaltare il bancomat al Codma ma non riescono nel loro intento. Il blitz è andato in scena la notte a cavallo tra l’11 e il 12 febbraio. Approfittando del buio i balordi hanno provato a forzare la cassetta di sicurezza dello sportello automatico del Credito Valtellinese presente all’ingresso della centrale ortofrutticola.



La scoperta è stata fatta nella mattinata seguente: lo sportello non funzionava più correttamente e sul dispositivo c’erano gli inequivocabili segni dell’effrazione. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri di Fano che, dopo i rilievi del caso, hanno avviato le indagini.



Non si tratta del primo tentativo di furto a quello sportello: nel giugno 2019 i malviventi avevano provato a farlo esplodere; nonostante il boato che aveva svegliato tutti i residenti , anche in quell’occasione i ladri si erano dileguati senza bottino in quanto la cassetta di sicurezza aveva retto l’urto.