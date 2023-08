FANO – La rotatoria di Fenile è realtà. Un’opera che ha visto la collaborazione tra Comune di Fano e Provincia: Fano ha stanziato 137 mila euro, mentre la Provincia ha destinato 87 mila euro e si è occupata della progettazione, l’appalto e la direzione lavori e i vari aspetti tecnici amministrativi.

Un risultato per Seri che: «è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo contribuito a elevare il livello di sicurezza di un tratto che aveva sempre manifestato criticità. Inoltre, mi sento di dire che abbiamo mantenuto l’impegno poiché nelle assemblee che abbiamo fatto qui a Fenile ci eravamo presi l’onere di realizzare questa infrastruttura che oggi inauguriamo. Completiamo anche il puzzle visto che la colleghiamo alla ciclabile che abbiamo realizzato insieme alla nuova illuminazione. Un altro render che diventa realtà e un altro intervento che migliora e rende più sicura Fano».

«Questa è un’opera che abbiamo realizzato alla velocità della luce – ha commentato l’assessora ai Lavori Pubblici Barbara Brunori – Strategica sia per rallentare la velocità dei veicoli di passaggio e sia a migliorare la sicurezza dell’accesso al centro abitato in continuità con la ciclabile proveniente da Fano verso il centro commerciale. Ricordiamo i numerosi incidenti che si sono verificati e che ci hanno spinto ad agire in maniera strutturale».

«Quando si lavora in sinergia – ha precisato il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini – tra enti mettendo insieme le risorse umane, economiche e le professionalità i buoni risultati sono sempre garantiti. La Provincia anche in momenti difficilissimi e critici si è sempre messa al servizio del territorio e dei Comuni che ne fanno parte inserendo nella propria programmazione una serie di interventi volti alla valorizzazione ed del territorio e al miglioramento della sicurezza e quindi della qualità della vita». I lavori sono stati ultimati in 5 mesi.