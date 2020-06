Fano Jazz By The Sea più forte della pandemia: ecco il programma 2020

FANO – Fano Jazz By The Sea non si lascia vincere della pandemia ma rilancia la sfida con un cartellone che è un caleidoscopio di artisti di primissimo livello. L’edizione 2020 è stata presentata nella mattinata del 16 giugno: una kermesse divenuta oramai un’icona della città della Fortuna e che non deluderà neanche quest’anno i tanti appassionati di buona musica.



Otto giorni di festival, dal 24 al 31 luglio, che verranno declinati su quattro palchi a cui si aggiungeranno le incursioni nei vari locali del fanese e che vedranno susseguirsi oltre 140 musicisti.

Tra i nomi più importanti Rosario Giuliani, Paolo Fresu & Daniele Di Bonaventura, Gianluca Petrella, Fabrizio Bosso & Luciano Biondini e Javier Girotto, il tutto declinato all’insegna della sicurezza e delle norme vigenti per il contrasto all’infezione da Covid-19.



«Fano Jazz By The Sea rappresenta uno dei momenti caratterizzanti del nostro cartellone – ha commentato il sindaco Massimo Seri -, un momento importante per la cultura e per lo spettacolo nella nostra città». E ancora: «ci piace pensare Fano come un teatro a cielo aperto in cui cittadini e i turisti potranno riappropriarsi degli spazi della città».

Grande soddisfazione espressa anche dal direttore artistico Adriano Pedini che ha anche colto l’occasione per ringraziare il Comune di Fano per il sostegno ed ha anticipato che le sorprese, per l’edizione 2020, potrebbero non finire qua.