Tra gli appuntamenti più attesi di domenica 24 luglio il Concerto all’Alba, all’Anfiteatro Rastatt che avrà come protagonista il pianista Fabio Giachino

FANO – Partita con il concerto-anteprima all’Arco di Augusto con Fred Wesley e la sua band, la XXX edizione di Fano Jazz By The Sea entra subito nel vivo sabato 23 luglio con una nutrita serie di appuntamenti, il più atteso dei quali è senz’altro il concerto di Noa alla Rocca Malatestiana (ore 21.15).

La celebre artista israeliana aprirà a Fano il tour celebrativo dei 30 anni di presenza sulle scene italiane con un concerto riepilogativo della sua fortunata carriera. Al suo fianco ci saranno il chitarrista Gil Dor, da sempre prezioso partner artistico della cantante, il pianista Ruslan Sirota e il bassista e sassofonista Omri Abramov. Biglietti posto unico 30,00 Euro; ridotti 25,00 Euro.

Nell’arco della giornata sicuramente lasceranno il segno anche le due street parade (ore 12.30 e ore 18.30) della P-Funking Band, che come di consueto inonderà di suoni e ritmi festosi vie e piazze del Centro Storico. L’agenda prevede anche l’inaugurazione della sezione Young Stage (Jazz Village, ore 19.30) con il batterista Enrico Morello che proporrà il suo recentissimo progetto Cyclic Signs, forte di altri talentuosi musicisti quali il trombettista Francesco Lento, il sassofonista Daniele Tittarelli e il bassista Matteo Bortone. Infine, per Cosmic Journey, il polistrumentista pesarese Marco Cesarini si presenterà con la sua Uqbar Orchestra! (ore 23.00, sempre al Jazz Village).

Poche ore di sonno e si potrà assistere a uno degli eventi più suggestivi di Fano Jazz By The Sea: il Concerto all’Alba, che domenica 24 all’Anfiteatro Rastatt (ore 5.00) avrà come protagonista il pianista Fabio Giachino. E a seguire, appuntamento con Yoga & Jazz Experience a cura di Costanza De Sanctis e del percussionista Peppe Consolmagno (Jazz Village, ore 07.45).