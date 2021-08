Fano, con Itineris i turisti scoprono la bellezza dell’entroterra

FANO – I viandanti del gusto tornano a viaggiare grazie a Itineris, il programma di escursioni tra mare e terra che guida i turisti allo scoperta di luoghi e sapori del territorio. Giunto alla sua undicesima edizione, il progetto, che parte oggi fino a ottobre, intende valorizzare itinerari specifici all’interno dei 15 comuni che fanno parte del nuovo distretto turistico, così da esaltarne bellezze, prelibatezze e tesori.

L’iniziativa è dedicata a tutti i turisti presenti nelle strutture ricettive e negli stabilimenti balneari che si trovano lungo la costa che va da Fano a Pontesasso.

«È uno strumento di promozione sinergica di tutti i comuni coinvolti all’interno di ‘Valli a scoprire’ – spiega l’assessore Etienn Lucarelli -. Partendo dalla costa, i turisti potranno apprezzare le bellezze e le tipicità enogastronomiche del nostro entroterra attraverso una esperienza unica da vivere tutta di un fiato».

«L’obiettivo principale – afferma Amerigo Varotti, Direttore Confcommercio Marche Nord – sarà quello di divulgare e valorizzare la storia e la cultura dei prodotti agroalimentari di un intero territorio. Il nostro ricco entroterra, composto da aziende agrarie con i loro prodotti tipici locali sarà così apprezzato da tantissimi turisti. Queste nostre bellezze hanno il dovere di essere esaltate ed Itineris rappresenta un valido strumento».

«I partecipanti – precisa Luciano Cecchini presidente di Alberghi Consorziati – saranno accompagnati da una nostra guida esperta e potranno decidere se prenotare il loro posto sul Pulmino di Itineris e quindi essere direttamente accompagnati in loco, oppure seguire l’itinerario con mezzo proprio. Il turista sarà accompagnato, in piccoli gruppi, sia a scoprire sia a sostenere le nostre realtà più preziose. Si vuole così far vivere all’utente emozioni autentiche senza filtri».

«Visto che piccoli e preziosi borghi hanno sofferto l’assenza di richieste e di flussi turistici in questo periodo – sostiene Barbara Marconi, presidente di Confcommercio Fano -, noi in questo modo vogliamo garantire ossigeno a queste realtà, mediante un approccio sostenibile. Con Itineris il turista potrà vivere una vacanza eterogenea passando dalla spensieratezza di vivere il mare fino all’intensità di assaporare il gusto dell’entroterra».