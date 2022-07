Ai due sono state applicate anche le sanzioni previste per chi viaggia senza l’apposito titolo di viaggio

FANO – Attimi di tensione su di un bus di Fano i giorni scorsi dove due passeggeri senza il giusto biglietto, si sarebbero rifiutati di farsi controllare il titolo di viaggio ed avrebbero dato in escandescenza tanto da richiedere l’intervento della Polizia. È successo sulla linea 25 rossa.



I protagonisti della vicenda sarebbero due ragazzi nigeriani: i due sarebbero saliti a bordo del mezzo al Pincio con due biglietti da 1,25 euro. Alla richiesta del controllore di quale fosse la loro meta avrebbero risposto in maniera elusiva. All’altezza della fermata di Carrara, i controllori avrebbero chiesto di mostrare nuovamente il biglietto.



Dopo il nuovo rifiuto la situazione è degenerata tanto da richiedere l’intervento di una volante della Polizia che ha provveduto a riportare la calma nel mezzo e a denunciare i due soggetti a cui sono state applicate anche le sanzioni previste per chi viaggia senza l’apposito titolo di viaggio.