Fano, infortunio sul lavoro: operaio 50enne in condizioni gravi

E' successo presso la Tecno Collaudi in via Einaudi a Bellocchi di Fano. Il ferito sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico

FANO – Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio del 20 ottobre presso la Tecno Collaudi in via Einaudi a Bellocchi di Fano. L’azienda si occupa di collaudi, manutenzione e parchi bombole a gas per i settori alimentare, medicale, antincendio, tecnico e refrigerante.



Erano da poco passate le 16 quando un operaio 50enne, mentre stava lavorando ad un impianto per la ricarica delle bombole a gas, forse a causa di una esplosione, sarebbe finito rovinosamente a terra riportando lesioni molto gravi. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, constatate le gravi condizioni in cui versava il 50enne, ha chiesto il trasferimento in codice rosso con l’eliambulanza al nosocomio regionale di Torrette.



Sul posto anche gli agenti del commissariato locale ed una squadra dei Vigili del Fuoco. Nel polo regionale l’uomo è stato sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico. Le sue condizioni sono ritenute gravi.