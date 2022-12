FANO – Sono ritenute gravissime le condizioni dell’87enne rimasto vittima di un grave schianto nel pomeriggio del 3 dicembre all’incrocio fra viale I Maggio e via Morganti. Per cause ancora da accertare, le due auto, una Fiat Panda ed una Peugeot, si sono scontrate tra loro semi frontalmente, andando a sbattere tutte e due contro il muretto adiacente alla carreggiata.



La squadra dei vigili del fuoco di Fano, in collaborazione con i sanitari del 118, hanno provveduto ad estrarre il pensionato: l’87enne è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore a Pesaro, e lì sottoposto alle cure e ai controlli del caso. Vista anche l’età, i traumi riportati sono ritenuti gravi e la prognosi rimane riservata. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale.



Dalle indiscrezioni trapelate in merito all’episodio risulta che la Fiat Panda dove viaggiava l’anziano stesse percorrendo viale I Maggio sulla corsia verso nord; arrivato all’altezza di via Morganti l’uomo avrebbe svoltato a sinistra ed in quel punto sarebbe avvenuto lo scontro contro la Peugeot che stava viaggiando sullo stesso tratto ma in direzione opposta. Al volante un settantenne a sua volta fanese rimasto praticamente illeso.