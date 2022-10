Fano, incidente sulla statale Adriatica: coinvolta donna incinta trasportata al Santa Croce

Protagonista dell'incidente un furgone, condotto da un giovane del luogo, che avrebbe tamponato la macchina che lo precedeva dove viaggiava la donna in dolce attesa

FANO – Violento tamponamento nella mattinata del 13 ottobre sulla statale adriatica nord. A rendere il sinistro ancora più preoccupante il fatto che, una delle persone coinvolte, fosse in dolce attesa. Lo schianto si sarebbe consumato all’altezza di Fosso Sejore.



Protagonisti dell’incidente un furgone, condotto da un giovane del luogo, che avrebbe tamponato la macchina che lo precedeva dove viaggiava la donna in dolce attesa.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto a medicare gli occupanti dei mezzi ed ha trasferito la ragazza al Santa Croce per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale ed i Vigili del Fuoco. Il traffico ha subito rallentamenti dovuti alla rimozione dei mezzi ed ai rilievi del caso effettuati dalle autorità.