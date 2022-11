FANO – Violentissimo scontro nella prima serata dell’8 novembre nel tratto di strada compreso tra via Papiria e l’entrata della A14. A rimanere coinvolti un camion ed una vettura condotta da una 22enne che viaggiava insieme al padre 65enne.



Ad avere la peggio sono stati gli occupanti del secondo mezzo: nell’impatto la vettura è stata sbalzata via trasformandosi in un agglomerato di lamiere. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco. Sono stati questi ultimi a liberare i feriti dai rottami e consegnarli al sanitari che hanno provveduto al trasferimento in codice rosso al nosocomio regionale di Torrette.



Praticamente illeso, anche se sotto choc, il 58enne che guidava il mezzo pesante. Da chiarire la dinamica. Il tir viaggiava verso l’A14, la macchina procedeva nella direzione opposta.