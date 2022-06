Fano, scontro tra auto e moto: centauro 16enne ricoverato all’ospedale

FANO – Rovinosa caduta per un giovanissimo centauro nella mattinata dell’8 giugno in zona Sant’Orso. Per causa ancora in fase di definizione, intorno a metà mattinata, un 16enne in sella alla sua moto avrebbe impattato violentemente contro una Alfa Romeo condotta da un pensionato del luogo.

La vettura, che viaggiava in direzione monte, si stava immettendo in via Soncino, quando ha urtato contro il giovane centauro che era diretto in direzione mare. Nello scontro l’automobilista è rimasto indenne ma il 16enne è stato sbalzato violentemente sull’asfalto.

Temendo il peggio tanti si sono fermati per cercare di capire cose stesse accadendo. Sul luogo, oltre alla polizia locale, sono presto giunti gli uomini del 118 che, dopo le cure del caso, hanno trasferito il giovane al nosocomio locale per accertamenti. Da qualche settimana a questa parte, si stanno registrando numerosi sinistri nel fanese: un bollettino purtroppo destinato a salire con la bella stagione che spesso coincide con un maggiore traffico in strada.