Fano, schianto nella notte tra auto e minicar: 19enne grave

Ferite più lievi per l’altro l’automobilista. Da chiarire l’esatta dinamica: sul poso, oltre al 118 anche i carabinieri per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco

FANO – Grave schianto nella notte lungo la strada Flaminia a Cuccurano di Fano. A rimanere coinvolti un fanese 51enne ed una 19enne residente in zona che era al volante di una minicar.



Ad avere la peggio è stata proprio la ragazza che, viste le sue condizioni ritenute gravi, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Torrette di Ancona.



Il tratto interessato dall’incidente è stato chiuso al traffico per un paio d’ore. Ferite più lievi per l’altro l’automobilista. Da chiarire l’esatta dinamica: sul poso, oltre al 118 anche i carabinieri per i rilievi del caso ed i vigili del fuoco.