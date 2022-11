Fano, schianto mortale a San Lazzaro: muore un 18enne di Fossombrone

FOSSOMBRONE – Ennesimo dramma della strada che vede ancora una volta protagonista un giovanissimo. A perdere la vita Filippo Giovanelli, 18enne di Fossombrone e studente dell’istituto agrario Cecchi di Pesaro. Il tragico schianto si è consumato nella notte a cavallo tra il 5 e 6 ottobre sulla vecchia Flaminia, nei pressi della frazione di San Lazzaro all’altezza di una curva.



Il giovane stava tornado a casa in sella al suo scooter quando è finito contro un guardrail. Nell’impatto il 18enne è finito contro il muro di un capanno; purtroppo nella carambola il casco è volato via. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. In sella al ciclomotore con lui c’era anche una sua amica che, nonostante la caduta, non avrebbe riportato ferite gravi. A dare l’allarme è stato un giovane che procedeva poco dopo Filippo: sul posto sono prontamente giunti gli uomini del 118. Al loro arrivo il 18enne era vivo e lucido.



La situazione però è velocemente precipitata. Il trasferimento d’urgenza al Santa Croce di Fano non ha evitato il dramma: dopo poco tempo il cuore del 18enne forsempronese ha smesso di battere. Sotto choc tutta la cittadinanza di Fossombrone.