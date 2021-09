La persona in sella al motociclo è deceduta quasi subito a seguito delle gravi lesioni riportate. Illeso il conducente della vettura anche se in evidente stato di shock

FANO – Un nuovo incidente con epilogo tragico si è consumato nella giornata dell’8 settembre sulle strade di Fano. Erano circa le 13.30 quando sulla Strada Comunale del Cimitero, all’altezza dello spartitraffico con via Campanella si sono scontrate un’Audi ed uno scooter 125.



Nell’impatto il centauro è finito rovinosamente a terra: le sue condizioni sono subito sembrate disperate. Gli uomini del soccorso, prontamente giunti sul luogo dell’accaduto, hanno immediatamente chiesto l’intervento dell’eliambulanza che purtroppo però ha fatto quasi subito rientro all’eliporto di Torrette vuota. La persona in sella al motociclo è deceduta quasi subito a seguito delle gravi lesioni riportate. Illeso il conducente della vettura anche se in evidente stato di shock.



La dinamica, di cui ancora si conosce molto poco, è al vaglio della polizia locale intervenuta sul luogo. Sul posto anche i mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento locale. Non è ancora stata resa nota l’identità della vittima.