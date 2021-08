FANO – Schianto tra un giovanissimo centauro ed un mezzo da lavoro. È successo a Fano nella mattinata del 31 agosto. L’incidente si è consumato nella frazione S. Andrea in Villis. Protagonista dell’impatto un 17enne che viaggiava in sella alla sua moto di piccola cilindrata.



Il giovane avrebbe impattato contro un mezzo da lavoro che stava facendo manovra mentre, percorrendo la strada provinciale, stava attraversando un cantiere delimitato e regolato da un semaforo temporaneo per consentire il transito in senso unico alternato. Ad avere la peggio ovviamente è stato il ragazzo in sella al motociclo che nell’impatto è stato sbalzato via a diversi metri dal suo mezzo.



Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che ha provveduto a trasportare il 17enne all’ospedale di Pesaro. Sul posto anche le forze dell’ordine locali per i rilievi del caso, per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Dalle scarne indiscrezioni trapelate le condizioni del giovane non desterebbero preoccupazione.