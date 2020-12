FANO – Due giovani fanesi sono stati travolti da un’auto in transito nella serata del 28 dicembre. Erano circa le 20 quando due adolescenti, 19 anni lui, 14 anni lei, mentre attraversavano la strada in via Soncino, zona Sant’Orso, sono stati centrati da una Fiat Panda condotta da un anziano fanese, che viaggiava in direzione monte.

L’impatto è stato violento: entrambi sono finiti sull’asfalto. Ad avere la peggio è stata la ragazza che è finita anche sul cofano, impattando con il parabrezza per poi essere sbalzata svariati metri più avanti. Sul posto è stato immediatamente chiesto l’intervento dei sanitari che hanno provveduto al trasporto in ambulanza della giovane all’ospedale regionale di Torrette.



Nonostante non sia stato emesso un bollettino ufficiale, dalle scarne informazioni che trapelano, la ragazza non sarebbe in pericolo di vita. Ferite importanti sono state riportate anche dal ragazzo che, dopo le cure del caso sul posto, è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Salvatore, a Pesaro. Illeso l’automobilista anche se in evidente stato di shock. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Urbino per i rilievi del caso e due della Polizia locale per la regolamentazione del traffico.