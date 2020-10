Coinvolti nell'incidente uno scooter di grossa cilindrata ed un’auto. Ad avere la peggio il centauro 44enne, trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Poco più di un anno fa, nello stesso punto, aveva perso la vita un 48enne di San Costanzo

FANO – Ennesimo grave incidente sulla strada Flaminia a Rosciano: coinvolti uno scooter di grossa cilindrata ed un’auto che si sarebbe fermata poco prima delle strisce per permettere l’attraversamento di un pedone. Lo schianto si è consumato nel pomeriggio del 15 ottobre.

Erano circa le 15,45 quando un 44enne di Fano, in sella al suo Yamaha TMax, si è schiantato contro una Ford Fiesta. Sul motociclo si trovava anche il figlio 21enne del centauro: entrambi sono finiti rovinosamente a terra mentre lo scooterone avrebbe proseguito la sua corsa incontrollata, schiantandosi contro il muro delle attività commerciali sul lato opposto della strada. Molto serie le conseguenze per il 44enne che è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Meno gravi le ferite riportate dal figlio che è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Illese, anche se sotto shock, le due persone che viaggiavano a bordo della vettura. Sul posto dell’incidente tre pattuglie della polizia locale e due ambulanze del servizio 118. Dalla ricostruzione fornita dalle autorità sembrerebbe che il centauro abbia cercato invano di evitare l’impatto con l’auto ferma.

L’incidente riaccende i fari su di un tratto stradale tristemente famoso tra gli abitanti del luogo per la sua pericolosità. Proprio nello stesso punto, poco più di un anno fa, aveva perso la vita un 48enne di San Costanzo mentre attraversava la strada su quelle stesse strisce pedonali.