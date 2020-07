SAN COSTANZO – Terribile incidente nel tardo pomeriggio del 12 luglio a San Costanzo, sulla strada del mare. A rimanere coinvolti nel sinistro una Lancia Y condotta da una 50enne ed un centauro 47enne.



Ad avere la peggio è stato quest’ultimo che, a seguito del violento impatto, è finito rovinosamente sull’asfalto. Sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 che, vista la gravità dell’incidente e delle ferite riportate dal motociclista, hanno allertato l’eliambulanza per il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Torrette.



Sul luogo del sinistro anche i Carabinieri della Stazione di Fano per i rilievi del caso: saranno loro a dover fare chiarezza sull’esatta dinamica dell’incidente. Anche la donna che viaggiava nella vettura ha riportato ferite ed è stata trasportata all’ospedale Santa Croce di Fano. Disagi anche al traffico: il tratto stradale è rimasto chiuso per almeno due ore per consentire i soccorsi ed i rilievi.