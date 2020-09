Fano, incidente auto – moto: grave un 48enne. Sul posto l’eliambulanza

FANO – Grave incidente nella prima mattinata del 5 settembre a Fano. Erano circa le 10.30 quando una moto condotta da un 48enne si è schiantata contro un’automobile.



È successo sulla SP45, località Belgatto. La dinamica è ancora al vaglio dalle autorità ma da una prima sommaria ricostruzione sembrerebbe che l’auto, che precedeva il centauro, abbia svoltato a sinistra e, nel mentre della manovra, sia entrata in collisione con la moto: nell’impatto il 48enne in sella al motociclo è stato sbalzato violentemente sull’asfalto.



Le condizioni del centauro sono sembrate fin da subito serie: il 118 intervenuto sul posto ha optato per il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale Torrette di Ancona.