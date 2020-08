Tre i sinistri registrati in città in 24 ore: protagonisti ciclisti, centauri e auto. Diversi di loro sono dovuti ricorre al ricovero all'ospedale Santa Croce per i traumi riportati

FANO – Altro grave incidente a Fano: stavolta i protagonisti dell’accaduto sono un 13enne in sella ad una bicicletta e una vettura. È successo nella giornata del 23 agosto nell’incrocio tra via della Libertà e via Leda Antinori: erano circa le 14 quando una Citroën condotta da un 40enne di Arcevia ha travolto il ragazzino che nell’impatto è finito prima sul cofano della vettura, poi addosso al parabrezza, infrangendolo.

Sul posto è stato chiesto subito l’intervento del 118 che ha trasportato sia il 13enne che il 40enne al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce. Ad avere la peggio è stato il giovane che comunque, dalle scarne indiscrezioni trapelate, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso: si tratta di un tratto che già in passato era stato teatro di sinistri dalla dinamica analoga.

Sempre nella giornata del 24 agosto, nella mattinata, un altro incidente si è verificato all’incrocio tra viale Dodici Settembre e via Nolfi. Ad essere coinvolti sono stati un’auto e un motociclo che procedevano entrambi sulla statale in direzione nord. All’intersezione con via Nolfi la vettura avrebbe svoltato a sinistra tagliando la strada ad un centauro che non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento di un’autoambulanza che ha trasportato il motociclista all’ospedale cittadino.



Un altro incidente avente come protagonisti un’auto ed un motociclo si era consumato anche nel pomeriggio del 22 agosto nell’incrocio tra via Roma e via Togliatti. Anche in questo caso il centauro ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Fano a bordo di un’autoambulanza.