Fano, incendio in un terreno comunale: sul posto i Vigili del Fuoco

Per favorire il lavoro dei pompieri la Polizia locale, anch’essa giunto sul posto, ha interdetto il traffico per almeno un’ora della strada comunale Ponte Alto. L'intervento si è protratto per diverse ore

FANO – Incendio in un terreno comunale a gestione privata sito a Metaurilia di Fano. È successo nella giornata del 2 agosto; erano circa le 11.30 quando le fiamme si sono sviluppate. Sul posto sono intervenuti con due mezzi i Vigili del Fuoco del distaccamento fanese.



Un intervento non semplice perché ad alimentare il rogo c’era la concomitante presenza di banchine di paglia. Per favorire il lavoro dei pompieri la polizia locale, anch’essa giunto sul posto, ha interdetto il traffico per almeno un’ora della strada comunale Ponte Alto.



Le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco si sono protratte fino alle 18; gli incendi che riguardano le balle di paglia sono infatti particolarmente insidiosi: anche quando sembrano esauriti, c’è sempre la possibilità che il fuoco possa ardere di nuovo a causa di qualche tizzone. Fino alle ore 17 era infatti ancora in corso l’operazione di disfacimento dei mucchi con i fusti dei cereali al fine di facilitarne lo spegnimento.