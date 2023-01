Fano, incendio Profilglass: attivate le procedure di monitoraggio ambientale

L’amministrazione comunale, attraverso il suo Ufficio Ambiente ed insieme ad ARPAM e Asur, si sono attivati celermente per svolgere delle analisi finalizzate ad indagare sull’eventuale danno ambientale collegato all’incendio

FANO – Sono state attivate dagli enti competenti le procedure di monitoraggio ambientale a seguito dell’incendio accidentale che si è sviluppato, intorno alle 12 del 27 gennaio all’interno dell’azienda Profilglass, azienda leader mondiale nella produzione di profilati di alluminio sita nell’industria di Bellocchi di Fano.



L’amministrazione comunale, attraverso il suo Ufficio Ambiente ed insieme ad ARPAM e Asur, si sono attivati celermente per svolgere delle analisi finalizzate ad indagare sull’eventuale ambientale collegato all’incendio. Sono stati installati dei radielli per il campionamento delle sostanze organiche volatili e sono state azionate due pompe per analizzare le Pm10 e i metalli.



La fase di indagine durerà fino alla giornata odierna, quando le analisi verranno consegnate al laboratorio dell’Arpam. Il Comune di Fano segue costantemente l’evolversi della situazione.