FANO – Grave incendio nella tarda mattinata del 15 giugno a Bellocchi di Fano dove, per cause ancora da accertare, le fiamme si sono sprigionate in un campo. A bruciare il raccolto di grano oramai maturo e prossimo alla battitura. Il rogo, non lontano dalla A14, era ben visibile anche dall’uscita della superstrada.

Le fiamme, alimentate anche dalla brezza, si sono propagate con una certa facilità arrivando a minacciare due abitazioni che lambivano l’appezzamento terriero. Sul posto è stato chiesto il pronto intervento dei Vigili del Fuoco che, non senza difficoltà, dove diverso tempo sono riusciti a contenere il rogo.



Anche la giornata precedente si era contraddistinta per i numerosi interventi degli uomini del distaccamento di Fano: il più grave aveva riguardato un grosso albero abbattuto dalle raffiche di vento in via Veneto. La pianta, nel precipitare, aveva centrato un’auto parcheggiata che, al momento dello schianto era vuota. Ingenti i danni al veicolo