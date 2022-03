Fano, incendio all’esterno di un’attività commerciale: intervengono i vigili del fuoco

FANO – Incendio nella tarda mattinata dell’11 marzo a Fano. Erano circa le 11.30 quando i Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad intervenire lungo la via Flaminia per il rogo che aveva coinvolto del materiale posto all’esterno di un’attività commerciale.



Il rogo, visto l’abbondane fumo prodotto, non è passato inosservato ed ha attirato l’attenzione di molti curiosi. Gli uomini del distaccamento di Fano hanno comunque spento l’incendio e messo insicurezza l’area in breve tempo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Da chiarire le cause dell’incendio. Sul posto anche una pattuglia della Polizia e i Vigili Urbani di Fano.