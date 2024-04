FANO – Una risoluzione di qualità superiore con una riduzione dei tempi di esecuzione degli esami del cinquanta per cento più veloci anche grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La nuova risonanza, già in funzione nel reparto di Radiologia dell’ospedale Santa Croce di Fano, rappresenta un investimento fondamentale nel contesto sanitario provinciale insieme ai sistemi polifunzionali (RX) innovativi. L’importo complessivo del nuovo macchinario è di oltre due milioni e mezzo di euro finanziati con fondi PNRR e regionali. L’inaugurazione del nuovo macchinario è avvenuta nella mattina del 4 aprile, alla presenza del Direttore Generale Nadia Storti Ast Pu e dell’Assessore alla Regione Marche Filippo Saltamartini, del Sindaco Massimo Seri, l’Assessore Regionale Francesco Baldelli e Stefano Aguzzi.

La nuova risonanza installata e già in funzione nel reparto di Radiologia dell’ospedale Santa Croce di Fano

«La risonanza è stata collaudata il 15 dicembre scorso- spiega Storti – è la prima installata nella Regione grazie ai finanziamenti PNRR. Un investimento di oltre un milione e cinquecento mila euro con finanziamento del PNRR di 701.411,20 euro per l’acquisto della tecnologia, integrato da lavori di adeguamento degli spazi per un importo di 730.852,44 euro. L’intervento ha permesso di sostituire una tecnologia precedente riuscendo a migliorare l’accessibilità dello spazio, offrendo un imaging di qualità superiore e una riduzione dei tempi di esecuzione degli esami, con un importante passo avanti nella diagnosi e nel trattamento dei pazienti. Un piano di ammodernamento delle apparecchiature per il reparto che, insieme ai nuovi sistemi polifunzionali e al sistema di intelligenza artificiale, porterà benefici per il cittadino che potrà avere una diagnosi e una cura più accurate. Voglio ringraziare tutto il personale, amministrativo e sanitario, per il raggiungimento di questo obiettivo che è stato realizzato senza l’interruzione del servizio, attraverso l’installazione di una risonanza mobile, che ha permesso il mantenimento dell’attività durante i cinque mesi dei lavori di adeguamento per il montaggio dei nuovi dispositivi».

Indubbiamente soddisfatto anche l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini che ha voluto sottolineare come «Nella provincia di Pesaro gli investimenti in attrezzature sanitarie, nel 2023, ammontano a quasi 10 milioni di euro, in aggiunta agli adeguamenti strutturali ed impiantistici che ne conseguono. L’inaugurazione testimonia il nostro impegno nell’innovazione e nella qualità dell’assistenza sanitaria. Le nuove tecnologie miglioreranno notevolmente la diagnosi precoce e il trattamento dei pazienti, portando benefici tangibili per tutta la comunità».