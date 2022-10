Fano, in manette baby pusher: riforniva i giovanissimi di hashish

FANO – In manette baby pusher che riforniva i giovanissimi della piazza fanese di hashish. Ad essere denunciato un 18enne che da tempo era attenzionato dai Carabinieri. Il fermo è avvenuto a seguito di un appostamento dei militari sotto la casa del sospettato, dove da tempo c’era un via vai che ha indotto ad approfondimenti.



Durante l’ultimo controllo, le intuizioni dei militari sono divenute certezze. Per entrare in azione le forze dell’ordine hanno atteso che un potenziale cliente uscisse dalla casa dello spacciatore per poi sottoporlo ad un controllo: il ragazzo aveva con sé un grammo di hashish appena acquistata. Una quantità modica ma sufficiente per decidere di intervenire presso la casa del 18enne sita a Sant’Orso.



All’interno sono stati trovati circa 50 grammi di hashish e i soldi frutto dell’ultima vendita. Il 18enne è stato così arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Si tratta di un ragazzo italiano, attualmente disoccupato dopo aver terminato un contratto stagionale. Nella mattinata del 6 ottobre si è svolto il processo per direttissima: il 18enne è stato quindi condannato a un anno di reclusione con pena sospesa. Proseguono le indagini da parte dei Carabinieri per capire quali fossero i canali di approvvigionamento del baby pusher.