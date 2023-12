Fano, in casa due etti di cocaina: coppia in manette a Metaurilia

FANO – Nuovo duro colpo alla galassia dello spaccio di stupefacenti nel fanese. Nei giorni scorsi è finita in manette una coppia residente in Strada Adriatica che aveva in casa oltre due etti di cocaina desinata a rifornire il mercato pesarese nelle oramai imminenti vacanza natalizie.

L’operazione, che ha portato all’arresto di una 28enne di origini toscane e di un 30enne albanese, è figlia di una più vasta azione che ha coinvolto i carabinieri della compagnia di Ravenna, il nucleo carabinieri cinofili di Pesaro Urbino ed i militari di Fano, intenti a smantellare una strutturata rete di spaccio che andava dalla Romagna all’alto pesarese e che ha portato all’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna, nei confronti di 7 persone italiane e straniere e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre 4.



Tra queste la coppia di cui sopra. Il blitz nella casa dei due è avvenuto giovedì scorso: i miliari hanno rinvenuto due confezioni di cocaina per un totale di 231 grammi, un bilancino di precisione, 290 euro in contanti e ben 5 cellulari. Lo stupefacente avrebbe fruttato sul mercato locale oltre 20mila euro. Al momento della perquisizione era presente in casa solo la 28enne che si sarebbe rifiutata di fornire le sue generalità tanto da essere arrestata non solo per detenzione ma anche per resistenza a pubblico ufficiale.



Il 30enne si sarebbe consegnato poco dopo ai miliari affermando che la droga rinvenuta era sua. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Villa Fastiggi. Nella giornata del 12 dicembre si è tenuta l’udienza di convalida: per la 28enne il giudice ha optato per la misura cautelare degli arresti domiciliari. Per il 30enne il giudice si è riservato la decisione sugli eventuali domiciliari.