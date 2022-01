FANO – In arrivo 88 posti auto nel centro. Non sarà la soluzione definitiva all’atavico problema dei parcheggi della città ma comunque una bella boccata di ossigeno ai tanti che lamentano la penuria di soste gratuite.



I nuovi posti auto sono frutto della riqualificazione del Piazzale di Via del Risorgimento che nei prossimi mesi sarà oggetto di un profondo intervento di restyling: ai nuovi 88 posti auto gratuiti collocati a forma di pettine, si aggiungeranno quelli destinati ai ciclomotori e quelli riservati ai disabili.



Al riguardo, l’inizio del 2022 è coincisa con la pubblicazione della gara di appalto. Soddisfatta l’assessora Fabiola Tonelli: «Questo spazio ha una valenza strategica perché oltre a servire coloro che frequentano gli uffici e le attività commerciali presenti lì affianco, favorirà l’accessibilità al centro storico sia passando per Via Roma oppure attraversando il polmone verde dei Passeggi, grazie ad un collegamento con un accesso sul ponte dei ‘Passeggi’, così da rendere comodo l’ingresso all’interno delle mura cittadine La realizzazione sarà all’insegna del verde con la piantumazione di 32 alberature per garantire una zona d’ombra per le auto posteggiate. La pavimentazione sarà drenante e messa a punto con materiali di qualità». Definita da Tonelli anche la tabella di marcia: negli intenti il cantiere verrà aperto entro aprile: la conclusione dei lavori è attesa a ridosso della fine del 2022.