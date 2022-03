Fano, immortalato un delfino sul litorale locale: gli scatti virali sui social

La Onlus locale La Lupus in Fabula ha organizzato, in collaborazione con Fondazione Cetacea, un incontro dal titolo "Delfini e tartarughe nel nostro Adriatico" che si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 18:00

FANO – Una pinna caudale che affiora dall’acqua: un delfino che solca la superfice dell’acqua del mare davanti alla costa fanese. Un avvistamento che non è passato inosservato e che, come sempre, genera gioia e fascino. L’incontro è stato immortalato da Raffaella Cecchi (sue le foto) che ha poi condiviso gli scatti su una nota piazza social diventando ben presto virali.

un delfino sul litorale locale

Una presenza in effetti oramai certificata quella dei delfini ma che ogni qualvolta viene immortalata è accolta con il medesimo entusiasmo. Proprio in virtù di questo interesse, la Onlus locale La Lupus in Fabula ha organizzato, in collaborazione con Fondazione Cetacea, un incontro dal titolo “Delfini e tartarughe nel nostro Adriatico” che si svolgerà sabato 12 marzo alle ore 18:00 presso la sede New Copromo, in via Pilo Biancalana 10, al porto di Fano.

Delfini e tartarughe

Sauro Pari, Presidente di Fondazione Cetacea, associazione che si occupa del soccorso di animali selvatici marini in Emilia Romagna e Marche e che gestisce il Centro di Recupero Tartarughe Marine di Riccione, presenterà una panoramica della fauna marina, in particolare tartarughe e delfini del mare adriatico. Protagonisti dell’incontro saranno i pescatori locali della marineria di Fano. Verranno discusse le problematiche legate alle catture accidentali di questi animali negli attrezzi da pesca e le possibili soluzioni per la mitigazione. Ai pescatori verrà consegnato un kit di primo soccorso per tartarughe marine e spiegato il suo funzionamento.

Questa iniziativa si inserisce all’interno del progetto LIFE Medturtles, strumento finanziato dal progetto LIFE dell’UE (LIFE 15 NAT/HR/000997 & LIFE18 NAT/IT/000103). Interverrà, in qualità di rappresentante della New Copromo, Antonio Gaudenzi, per illustrare le attività di controllo e ricerca sulle condizioni del mare e dei suoi abitanti, in collaborazione con il Laboratorio di Biologia Marina e Pesca di Fano. Nell’incontro si parlerà anche della problematica relativa ai rifiuti, soprattutto plastiche, recuperati dai pescatori e il loro successivo smaltimento una volta portati in porto. L’incontro è coordinato da Giovanna Rivetti e Gigliola Cattalani dell’associazione La Lupus in Fabula e al termine sarà offerto un piccolo aperitivo.