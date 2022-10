Molto utilizzata e frequentata dai cittadini, l’area di sosta viveva infatti una situazione selvaggia in quanto gli stalli per i parcheggi e la sosta non erano regolamenti

FANO – Nuovo look e più funzionalità: è questa la ricetta del parcheggio del Foro Boario che verrà e che offrirà 318 nuovi stalli per auto a cui si aggiungeranno 45 posti per cicli e motocicli. Una ventata di aria fresca per la cittadinanza che da sempre vive in maniera problematica l’atavica mancanza di soste e parcheggi.

Ecco perché l’approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo per la riqualificazione del Foro Boario è stata accolta con motivato entusiasmo. Molto utilizzata e frequentata dai cittadini, l’area di sosta viveva infatti una situazione selvaggia in quanto gli stalli per i parcheggi e la sosta non erano regolamenti. Ammonta a 800 mila euro l’investimento del Comune per riordinare e rinvigorire questo parcheggio, che potrà sfruttare tutte le sue potenzialità.

«Questo è un intervento molto atteso dalla città – afferma il sindaco Seri – Si presentavano condizioni di criticità e di notevole rischio, in quanto la circolazione all’interno era selvaggia con i parcheggi delle auto che ostruivano i passaggi e per i pedoni era impossibile attraversare l’area. Era necessario porre rimedio realizzando un progetto che potesse accogliere le esigenze di conformazione di questo parcheggio valorizzandolo al massimo. Andremo così a ricavare 318 stalli a cui si aggiungono 45 posti per cicli e motocicli: tutti gratuiti. Affinché venisse sfruttata tutta la sua superficie per i criteri dell’assegnazione dei posteggi, nell’area centrale gli stalli saranno disegnati a spina di pesce mentre ai lati saranno a pettine ed infine sequenziali in concomitanza dell’ingresso».

«Questo ragionamento geometrico – continua l’ Assessore ai Lavori pubblici Brunori – consentirà una fluida percorrenza sia nell’accesso che nell’uscita mettendo in sicurezza anche i pedoni che potranno beneficare di percorsi protetti e totalmente sicuri. Riqualificato anche l’ingresso su Via Gabrielli compresa la parte muraria e la cancellata. Nell’intervento è contemplato anche il nuovo camminamento pedonale a fianco della farmacia che sarà in continuità con la pavimentazione del marciapiede che poi conduce verso il centro storico. Attenzione anche ai più fragili dato che alle persone con disabilità sono destinati 15 stalli ubicati ai lati dell’area in concomitanza delle attività commerciali e all’ingresso così da facilitarne la fruizione».

Sempre all’ingresso saranno posizionati i due parcheggi rosa destinati alle mamme. Brunori poi mette in rilievo il «potenziamento del sistema di illuminazione che passa dagli attuali 12 punti luce a 35 tutti dotati di lampade a led. Saranno di 9 metri e strutturati a braccio. Confermate anche le due attività ambulanti che troveranno una sistemazione adeguata all’interno dell’area».



«Crediamo che il parcheggio del Foro Boario – concludono Seri e Brunori- rappresenti un nodo strategico sia per servire coloro che si recano al Santa Croce, sia per accedere al centro storico in pochi passi e per accogliere i clienti delle attività commerciali presenti in questa zona. Ora precederemo all’affidamento dei lavori che pensiamo vengano conclusi per la prossima primavera».