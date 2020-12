FANO – Il mondo del calcio fanese in lutto per la scomparsa di Giovanni Gentili, presidentissimo dell’Alma Fano dal 1973 al 1982. L’82enne si è spento nella giornata del 5 dicembre al nosocomio di Fossombrone. A darne l’annuncio sui social è stata la figlia Beatrice.

Il nome di Gentili è legato al periodo d’oro della società sportiva: quasi un decennio dove l’Alma ha scritto le pagine più importanti della sua storia: la promozione dalla C2 ala C1, il terzo posto in C1 la Serie B sfiorata con il noto spareggio con la Cremonese. Non solo i risultati ma anche la longevità della sua guida rimane negli annali: la sua è stata la presidenza del Fano calcio più lunga, al pari di quella recente di Claudio Gabellini: ben 9 stagioni. Una lunga storia di amore che lo colloca nei cuori dei tanti tifosi dell’Alma nonostante lo sgarro di lasciare i colori locali per quelli della storica rivale pesarese Vis. Anche a Pesaro fece molto bene guidando la società dal campionato di Promozione alla C1 (dal 1982 al 1986).

Proprio ieri le due società si sono affrontate per l’ennesima volta: prima però che il match iniziasse, entrambe hanno voluto ricordare Gentili con un minuto di silenzio. Questo il messaggio di cordoglio della società sportiva fanese: «L’Alma Juventus Fano 1906 esprime le più sentite condoglianze alla famiglia Gentili per la scomparsa del caro Giovanni (Gianni), storico presidente della società granata. Il presidente, la società, i tecnici, i calciatori e tutti i collaboratori dell’Alma abbracciano con grande affetto la famiglia, i parenti e gli amici». Non è ancora stata decisa la data delle esequie.

Foto tratta dal libro “Il volo dell’aquila. Storia del Fano Calcio dalle origini al terzo millennio“, di C. Fontanelli – S. Candelora, G. Faroni (Geo Edizioni).