Fano, il calcio locale piange la scomparsa di Fausto Mazzanti, ex Alma Juventus e Vis Pesaro

FANO – Il calcio locale piange la scomparsa di Fausto Mazzanti, ex giocatore di Alma Juventus e Vis Pesaro. Mazzanti è mancato all’età di 72anni. Ben cinque le stagione in cui ha difeso i colori granata per un totale di 85 presenze impreziosite da due reti. Il calciatore ha militato stagioni anche nelle fila della Vis Pesaro (100 presenze ed una rete) contribuendo alla storica promozione della squadra in C1.



Anche la società dell’Alma lo ha voluto ricordare in queste ore attraverso un sentito post sui social a cui ha aggiunto delle foto d’epoca «La società esprime, con immenso dispiacere, il proprio cordoglio per Fausto Mazzanti, vecchia gloria granata che purtroppo nella giornata di ieri ci ha lasciati. Fausto, fanese vero classe ’51, militò nell’Alma per ben cinque stagioni a partire dal 1968-1969 collezionando 85 presenze totali e due gol».

I funerali si svolgeranno venerdì 1°dicembre alle 9.30 nella chiesa di San Cristoforo a Fano.