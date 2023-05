FANO – L’hospice pediatrico a Fano sarà realtà. L’ufficialità arriva grazie al piano socio sanitario 2023 – 2025 che conferma l’investimento. Indubbiamente si tratta di una grande notizia per la Provincia di Pesaro Urbino, per la Regione Marche e per tutto il Centro Italia; una struttura che permetterà a tante famiglie di non doversi trasferire fuori provincia per seguire le cure dei loro piccoli.

Tra i primi a commentare la notizia gli esponenti locali fanesi di Fratelli d’Italia: «Le promesse sono state mantenute e la sanità pubblica fanese non solo non sarà smantellato ma sarà potenziata con una struttura ospedaliera come l’hospice pediatrico che avrà una rilevanza incredibile non solo per le Marche ma per tutte le regioni limitrofe – riferisce Andrea Montalbini dirigente regionale e comunale di Fratelli d’Italia: – Grazie all’impegno del presidente Francesco Acquaroli, dell’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini e dell’Assessore all’Edilizia Sanitaria Francesco Baldelli finalmente Fano vedrà la nascita di un hospice pediatrico. La promessa è stata mantenuta perché l’hospice pediatrico è ora parte del piano sanitario e c è già la copertura finanziaria per la sua relazione, quindi un sogno che diventa finalmente realtà».