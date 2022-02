Fano, in arrivo l’hospice pediatrico: progetto da 5,5 milioni di euro

FANO – L’hospice pediatrico di Fano sarà realtà. Per la struttura, che sorgerà nell’ex ospedaletto, la Regione ha stanziato circa 5,5 milioni di euro. A dare l’ufficialità della notizia è stato Luca Serfilippi, consigliere regionale che ha colto la palla al balzo per tornare sul botta e risposta con i il sindaco fanesi Massimo Seri che negli ultimi giorni aveva criticato aspramente la gestione della sanità locale soprattutto in merito alla chiusura del presidio della Guardia Medica.

Serfilippi (Lega)

Serfilippi dopo aver già rispedito al mittente le polemiche ha colto l’occasione per sottolineare gli sforzi profusi dalla giunta Acquaroli: «Dalla Regione 17 milioni di euro per potenziare la sanità fanese: la non facile opera di rimediare ai disastri della gestione PD sta dando i primi, tangibili frutti in poco più di un anno di lavoro della giunta di centrodestra».

«La Lega in Regione risponde con i fatti alle chiacchiere che il PD ha ancora il coraggio di fare dopo che per decenni ha lasciato al degrado le strutture sanitarie fanesi in cui lavorano vere e proprie eccellenze – spiega Serfilippi -. Agli 11 milioni previsti per la ristrutturazione dell’ospedale Santa Croce si aggiunge ora uno stanziamento di 5,5 milioni per l’hospice pediatrico presso l’ex ospedaletto. Viene giustamente riconosciuta la centralità dei presidi fanesi nel progetto di sanità territoriale diffusa».

«Un grande cambio di passo da parte della giunta di centrodestra. Un ringraziamento agli assessori Saltamartini e Baldelli per aver risposto a una richiesta forte che proveniva dal sottoscritto e dalla popolazione locale. Ringrazio anche Elmo Santini e la Fondazione Maruzza per non aver mai mollato in tutti questi anni».

L’ok definitivo alla realizzazione di un hospice pediatrico nella città di Fano è stato accolto con entusiasmo anche da altri rappresentanti politici locali: «Bellissima notizia – ha dichiarato il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Panaroni – quella dei 5,5 milioni stanziati dalla Regione Marche: anche su sollecitazione della consigliera regionale del Movimento Marta Ruggeri Fano avrà un hospice pediatrico. I diversi atti portati sia in consiglio comunale a Fano sia in consiglio regionale dal M5S sono la dimostrazione della tenacia con cui ci siamo spesi per questo obiettivo. La ciliegina sulla torta – ha concluso – ora sarebbe chiamarlo ‘Alessia’, come la prima bimba fanese deceduta all’ospedaletto e che ha commosso tutta la città» .

Dello stesso tenore il commento espresso da Loretta Manocchi, coordinatrice locale di FDI: che esprime: «Grande soddisfazione ed il massimo plauso per quanto fatto dalla giunta Acquaroli, che nonostante 20 anni di sfacelo della sinistra, è riuscita in pochi mesi a ridare centralità alla sanità. Non sono rimaste inascoltate le richieste provenienti dal territorio ed avanzate anche dal nostro circolo. Grazie anche all’instancabile lavoro dell’assessore alle infrastrutture Francesco Baldelli, il quale si è sempre mostrato oltremodo attento al tema della sanità oltre che del consigliere regionale Baiocchi (membro della commissione sanità), FdI ha contribuito in modo concreto e straordinario a ridare dignità alle strutture ospedaliere su tutto il territorio con un investimento di oltre 217 milioni per la nostra provincia. Questo progetto ha impegnato ed interessato tanti esponenti politici ma soprattutto la Fondazione Maruzza ed il suo fondatore Elmo Santini che ora troverà compimento. Un vero cambio di passo. Senza alcun dubbio».