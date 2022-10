FANO – Perché Halloween a Fano non sia più sinonimo di vandalismo, eccessi e devastazioni. A distanza dei ben noti fatti del 2020, quando una zona della città venne messa a ferro e fuoco proprio dai eccessi di una festa divenuta teppismo, l’amministrazione ripropone il format vincente del 2021.



«Vogliamo scrivere un’altra bella pagina per il quartiere di Sant’Orso e per tutta la città». L’assessora alle Nuove Generazioni Barbara Brunori presenta la seconda edizione di “Bella Storia”, la festa di Halloween in chiave fanese.



E proprio Brunori declina lo spirito di questa nuova edizione: «Voltiamo pagina. Si tratta della seconda edizione di questa festa, nata per allontanare i brutti episodi accaduti 3 anni fa. Lo spirito di questa bellissima giornata è l’inclusione, perché dentro ci sono tutti: associazioni, enti, istituzioni e una grande partecipazione generazionale con l’ abbraccio dei piccoli, dei genitori e dei nonni. Amiamo una società in cui nessuno si senta escluso. Questa non è solo la celebrazione del dolcetto o scherzetto, ma festeggia un modo di vivere la città, con la voglia di creare cultura. I laboratori propongono l’attività sportiva, la cultura, l’attività manuale attraverso una socialità inclusiva».

al via la seconda edizione di “Halloween, Bella Storia”

Programma

Si parte alle 15 con tante attività in Piazza Madre Teresa di Calcutta. Il Centro Gioco Gas Gas propone laboratori creativi per essere tutti bambini. L’associazione culturale Vivamente organizza laboratori di choker e bracciali con decorazioni a tema di Halloween con travestimenti. L’associazione “Il Piccolo Grande Alessandro realizzerà un laboratorio di candele in cera d’api. “Smiling English” invece insegnerà inglese con tanto divertimento. Baby Party Topolino insegnerà piccoli e grandi a creare segnalibri paurosi con materiali di riciclo.



Dalle 17 il circolo Ricreativo Anziani “Anni Nuovi” offrirà la merenda della nonna, invece Stacciaminaccia insegnerà a fare cestini portacaramelle. Nel parcheggio del Conad City l’Asd Sant’Orso organizzerà piccole partite di calcio, invece l’A.S.D Alma Juventus Fano di ciclismo insieme a tanti piccoli amiche e amici, che dovranno portare la propria bicicletta, realizzerà una gimkana. Nel Parco Filippo Montesi, in Via Pucci, l’associazione Noi di Sant’Orso allestirà il “Boschetto della Paura”, mentre nel parcheggio di Via Sant’Eusebio l’oratorio Acli di Sant’Orso darà vita ai giochi di una volta. In Piazza Madre Teresa di Calcutta dalle 16 alle 18 Maria Grazia Torri truccherà i bambini.



Nel campetto da basket di Via Petri dalle 16 alle 18,30 la Drf Drone Racing organizzerà il circuito di racing, mentre dalle 16,30 alle 19,30 nello Skate Park l’UDS-Animazione di Strada metterà in piedi lo Strett Halloween co giochi e quiz. Nelle scale del Cicolo didattico in Via Carpazi dalle 17 alle 18 Elisa Ridolfi e Giorgio Caselli saranno impegnati nel laboratorio di percussioni e voce per grandi e piccoli. Dalle 20,30 in Piazza Madre Teresa di Calcutta dalle 20,30 l’oratorio Acli Sant’Orso organizzerà la “Caccia la tesoro” con premi: per iscrivere la propria squadra è possibile inviare un messaggio whatsapp al 3665035795: minimo 2 massimo 6 persone. Dalle 20,30 Dj set di Matteo Petrelli in Piazza Madre Teresa di Calcutta.