Stretta collaborazione tra i due Comuni per il completamento della E-78 a cui è seguita la volontà, già deliberata, di una accordo di collaborazione per condividere attività culturali, turistiche e lo scambio di best practice

FANO – Sinergia sempre più forte tra i comuni di Fano e Grosseto. Il sindaco Massimo Seri ha accolto il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti che ha partecipato anche alla seconda sfilata del Carnevale, il più antico di Italia e una delle principali manifestazioni della Regione Marche.

Una presenza importante che rafforza i rapporti di reciproca assistenza e cooperazione fra le due realtà cominciati nel 2021. Si ricorda la stipula del protocollo di intesa sulla Fano-Grosseto che segna la collaborazione tra i due Comuni per il completamento della E-78 a cui è seguita la volontà, già deliberata, di una accordo di collaborazione per condividere attività culturali, turistiche e lo scambio di best practice.

Su questi presupposti, il presidente del consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti e il sindaco Seri, insieme al presidente del consiglio Comunale di Fano Carla Cecchetelli hanno ragionato su progettualità da condividere e su future iniziative da promuovere nelle rispettive città. Tra queste sono emerse proposte di scambi e di idee comuni, come ad esempio l’idea di lanciare una ciclabile dei due mari ed la promozione di eventi nelle rispettive città.

«Siamo lieti della presenza di Turbanti – spiega Seri -, oltre che per fargli vedere da vicino lo spettacolo del Carnevale, anche per ragionare su come mettere in atto azioni e strategie connesse all’accordo di intesa che dobbiamo siglare in futuri incontri. Abbiamo numerosi spunti su cui lavorare, sia per quanto riguarda il collegamento tra le due città sia per mettere a fattor comune le rispettive eccellenze. Ci metteremo al lavoro sin da subito per sviluppare i progetti che abbiamo delineato, nella consapevolezza che porteranno benefici per le nostre comunità».

«La firma dell’accordo di collaborazione rappresenterà un traguardo importante, e testimonia l’intenzione di ambedue la parti di mantenere quanto più vivo un rapporto di scambio e aiuto reciproco nel diffondere e promuovere iniziative di pubblico interesse – dichiara Turbanti –. Siamo certi che quello della condivisione sia lo strumento più giusto per apprendere e migliorarsi».